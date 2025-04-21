Министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм обокрали в ресторане в центре Вашингтона

Министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм обокрали в ресторане The Capital Burger в центре Вашингтона вечером 20 апреля — у нее украли сумочку, сообщает CNN.

По данным источника CNN в правоохранительных органах, секретная служба, которая обеспечивает безопасность Ноэм, просмотрела записи с камер видеонаблюдения в ресторане и увидела, как неизвестный мужчина в медицинской маске украл сумку и покинул заведение.

В сумочке были водительские права Ноэм, лекарства, косметичка, ключи от квартиры, паспорт, пропуск на работу и около трех тысяч долларов наличными.

Сама Ноэм подтвердила CNN этот инцидент. Секретная служба, по данным собеседника CNN, начала расследование, чтобы отследить любое использование финансовых инструментов Ноэм.