Airbus отложил выпуск «зеленого» водородного самолета. Компания признала, что поторопилась. Это обошлось ей в 1,7 миллиарда евро

Европейская самолетостроительная корпорация Airbus отказалась от планов вывести на рынок к 2035 году пассажирский самолет с водородными двигателями с нулевыми выбросами вредных газов, пишет The Wall Street Journal.

Глава Airbus Гийом Фори в 2020 году объявил, что компания намерена возглавить «зеленый переход» в авиаиндустрии. Предполагалось, что в течение 15 лет она будет готова начать серийное производство трех типов самолетов с водородными двигателями. Самый большой из них должен вмещать до 200 пассажиров и иметь дальность полета около 3700 километров.

Возможность перехода на водород в качестве топлива Airbus проверял на базе десятка авиакомпаний и более чем 200 аэропортов по всему миру. Разработки обошлись в общей сложности в 1,7 миллиарда евро — в основном это были собственные средства компании. Airbus также получал значительные субсидии от правительства Франции — крупнейшего акционера компании.

В итоге Airbus убедился, что для перехода на водородное топливо потребуются гораздо более значительные изменения как в конструкции самолетов, так и в инфраструктуре самолетов, чем предполагалось изначально.

«Мы пришли к выводу, что быть правыми раньше времени будет неправильно», — сказал Гийом Фори, объявляя, что «зеленого» самолета к 2035 году не появится.