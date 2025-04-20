Южная Корея отказалась «сопротивляться» пошлинам Трампа из-за «исторического долга» страны перед США

Южная Корея не будет «сопротивляться» пошлинам, введенным Дональдом Трампом, из-за исторического долга страны перед США, заявил исполняющий обязанности президента Хан Док Су в интервью Financial Times.

По его словам, США сыграли «огромную роль» в том, чтобы «сделать Корею такой, какая она есть сейчас». «После опустошения США предоставили нам помощь, технологии, инвестиции и гарантии безопасности», — сказал Хан Док Су. Это «помогло сделать Южную Корею «очень комфортной инвестиционной средой для иностранцев», добавил он.

В свете этого «долга благодарности» Сеул, по словам исполняющего обязанности президента, предпочитает вступить в переговоры с Трампом в поисках «решений, которые будут выгодны обеим сторонам», а не рассматривать действия Трампа как «предмет, против которого мы должны бороться».

Южнокорейские чиновники, как пишет FT, были «встревожены», когда Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин несмотря на соглашение о свободной торговле между странами, в соответствии с которым Южная Корея фактически не взимает пошлины с американских товаров. Однако, как сказал Хан Док Су, Сеул готов обсудить с Вашингтоном «нетарифные торговые барьеры», в числе которых, например, непрозрачное ценообразование на фармацевтическую продукцию, отказ импортировать часть американской говядины и сетевые сборы от американских поставщиков контента — таких как Netflix.

2 апреля Дональд Трамп в рамках «дня освобождения Америки» объявил о пошлинах в отношении большинства стран мира, начав по сути торговую войну. Самые большие пошлины по итогам нескольких раундов их взаимного повышения в итоге установлены против Китая (их размер суммарно достиг 145%). Объявление Трампа о пошлинах спровоцировало панику на азиатских биржах — фондовый индекс MSCI Asia Pacific Index, в который входят компании с высокой и средней капитализацией из 13 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в ходе торгов 7 апреля упал более чем на 7%, что стало худшим днем для индекса с 2008 года.

Спустя несколько дней Трамп объявил, что замораживает повышение пошлин на 90 дней в отношении более чем 75 стран, которые запросили диалог по этому вопросу и не стали отвечать (но сами страны не назвал). Для них на этот период будут действовать пошлины по базовой ставке 10%, введенные ранее. Переговоры относительно пошлин с Трампом уже начала Япония — и сам президент США отмечал «большой прогресс» в этом диалоге.

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