The New York Times: Трамп готовит «радикальную реструктуризацию» Госдепартамента, включая ликвидацию почти всех его операций в Африке

Дональд Трамп готовится «на этой неделе» подписать указ, который предусматривает «радикальную реструктуризацию» Госдепартамента США, включая закрытие почти всех «второстепенных» посольств и консульств в Африке, сообщает The New York Times со ссылкой на копию документа.

Реорганизация Госдепартамента, как пишет NYT, позволит избавиться от региональных бюро, которые помогают разрабатывать и проводить политику в регионах по всему миру, заменив их четырьмя корпусами: Евразийский, Ближневосточный, Латиноамериканский и Индо-Тихоокеанский.

Одним из самых радикальных изменений станет ликвидация бюро по делам Африки, которое курирует политику в странах континента к югу от Сахары, пишет NYT. Его заменит офис спецпосланника по делам Африки, который будет подчиняться Совету национальной безопасности Белого дома.

В проекте указа также говорится, что все «второстепенные» посольства и консульства в странах Африки закроют, а дипломатов будут отправлять в Африку в рамках «целевых миссионерских командировок».

Проект указа также предусматривает сокращение офисов, занимающихся вопросами демократии и прав человека, изменения климата и беженцев. Вместе с этим предполагается сокращение «растрат, мошенничества и злоупотреблений». По словам нынешних и бывших чиновников, знакомых с планами администрации Трампа, подписание указа будет сопровождаться увольнением как сотрудников дипломатической службы, так и госслужащих из штаб-квартиры Госдепартамента в Вашингтоне.

Обновления, согласно документу, должны вступить в силу с 1 октября, но до подписания указа его детали еще могут измениться, отмечает NYT. В Госдепартаменте, Совете национальной безопасности и Белом доме не ответили на запросы журналистов о комментарии.