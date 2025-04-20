South China Morning Post: Китай успешно испытал неядерную водородную бомбу

Китайские ученые провели успешное испытание водородной бомбы без использования ядерных компонентов, пишет South China Morning Post со ссылкой на статью, опубликованную в марте в журнале Journal of Projectiles, Rockets, Missiles and Guidance.

По данным статьи, устройство весом два килограмма привело к образованию огненного шара с температурой выше 1000 градусов Цельсия, который сохранялся более двух секунд — это в 15 раз дольше, чем у взрывов эквивалентной массы тротила, отмечает South China Morning Post.

Взрывное устройство было разработано 705-м научно-исследовательским институтом Китайской государственной судостроительной корпорации (CSSC), которая играет ключевую роль в создании подводного вооружения.

При создании бомбы использовался гидрид магния — серебристый порошок, в котором водород связан на молекулярном уровне и способен храниться в безопасной форме значительно лучше, чем в обычных баллонах под давлением. Первоначально эта разработка предназначалась для доставки водорода в удаленные районы, где он может использоваться в топливных элементах для выработки экологически чистой энергии и тепла.