Патриарх Кирилл во время пасхальной службы назвал Пасху «днем победы»

Патриарх Кирилл во время пасхальной службы в ночь с 19 на 20 апреля в храме Христа Спасителя назвал Пасху «днем победы».

«Пасха — это день победы. Мы знаем, есть день победы, связанный с победой в войне, а Пасха — это день победы, связанный с победой над самым страшным врагом, над диаволом, над силами зла, которые безраздельно господствовали в мире», — сказал патриарх Кирилл, обращаясь к верующим.

В своем обращении патриарх еще несколько раз упомянул «день победы» — «Христа над злом, неправдой, над диаволом». Кроме того, он высказал «особые пожелания мира и благополучия всем нам, всему нашему народу». «Чтобы все конфликты, которые в условиях современной цивилизации обретают огромную опасность, ушли в сторону и чтобы ничто не мешало нашему народу, да и всем народам Земли мирно жить, развиваться, но, самое главное, соединять материальное развитие с духовным», — закончил патриарх.

На пасхальной службе в храме Христа Спасителя побывал Владимир Путин, объявивший накануне о пасхальном перемирии на 30 часов. Его сопровождал мэр Москвы Сергей Собянин.