Папа римский, восстановившийся после тяжелой болезни, обратился с пасхальной речью к верующим. Он призвал к миру в Украине и секторе Газа

Папа римский Франциск появился перед верующими, собравшимися на площади Святого Петра в Ватикане, и обратился к ним с пасхальной речью.

Сам Франциск благословил собравшихся и помахал им с балкона, а его пасхальную речь зачитал архиепископ Диего Равелли. В своей речи папа римский призвал к «немедленному прекращению огня в секторе Газа, к освобождению [израильских] заложников и к доступу к гуманитарной помощи» для жителей Газы.

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Также Франциск в своей речи упомянул Украину, призывая «всех вовлеченных» продолжать усилия по достижению «справедливого и прочного мира».

Кроме того, папа Франциск вспомнил Йемен, «переживающий один из самых серьезных и продолжительных гуманитарных кризисов в мире из-за войны», и призвал всех вовлеченных найти решение «путем конструктивного диалога».

Папа римский, как сообщает Ватикан, провел краткую личную встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, приехавшим в Италию. Встреча длилась несколько минут и «предоставила возможность обменяться пасхальными поздравлениями», говорится в сообщении пресс-службы Ватикана.

В середине февраля 88-летнего папу римского госпитализировали с бронхитом. Позже его состояние сильно ухудшилось — у него выявили двустороннюю пневмонию, его несколько раз подключали к ИВЛ. Кардинал Джанфранко Равази говорил, что Франциск может отречься от престола, «если у него возникнут сложности с исполнением папских обязанностей».

23 марта Франциск вернулся в Ватикан после 38-дневного пребывания в больнице, однако на публике появлялся с тех пор лишь несколько раз.