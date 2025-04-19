Россия и Украина обменялись пленными. Украина передала 261 человека, Россия вернула 277 человек

Россия и Украина 19 апреля провели очередной обмен пленными. Минобороны РФ заявило, что обмен проводился по схеме «246 на 246».

«Также, в качестве жеста доброй воли, передан 31 раненый военнопленный в обмен на 15 раненых российских военнослужащих, нуждающихся в срочной медицинской помощи», — объявило российское военное ведомство (цитата по ТАСС).

Все российские военнослужащие, заявило Минобороны РФ, пока находятся на территории Беларуси, затем их доставят в Россию «для прохождения лечения и реабилитации».

Обмен пленными, отметила российская сторона, проводился при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем телеграм-канале, что из российского плена вернулись 277 человек. Сколько человек было в обмен передано России, президент Украины уточнять не стал.

Зеленский также подтвердил, что обмен провели про посредничестве ОАЭ.