Зеленский продлил военное положение и мобилизацию в Украине еще на 90 дней

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и сроков проведения всеобщей мобилизации.

Оба режима продлены на 90 дней, и теперь будут действовать до 6 августа.

Военное положение действует в Украине с самого начала полномастабного вторжения РФ. Оно продлевается уже в 15-й раз.

В период действия военного положения в Украине, в числе прочего, нельзя проводить выборы — в том числе, президента и Верховной рады.