Власти Свердловской области рекомендовали местным вузам отправлять проваливших сессию студентов на войну — в обмен на получение академического отпуска. Об этом пишет издание «Еж».

Соответствующее письмо из Минобразования региона ректору Уральского федерального университета опубликовал независимый профсоюз студентов.

В письме предлагается агитировать студентов, попавших в списки на отчисление, заключать контракты с Минобороны РФ. Тех, кто согласится на это, предлагается не отчислять, а давать им академический отпуск с возможностью восстановления после окончания службы.

Иде принадлежит военкому области полковнику Юрию Аксенову. Как отмечает «Еж», речь в письме идет не только о студентах УрФУ, а о студентах из вообще всех вузов Урала.

Свердловская область в 2024 году набрала лишь 25% от спущенного из Москвы плана о привлечении контрактников на войну. Провластное издание «Ura.ru» писало, что из-за этого военком области «кошмарил» чиновников на совещаниях.