В Нижегородской области школьники выступили перед портретами участников Великой Отечественной войны. Больше в зале никого не было
Источник: Осторожно, новости
В поселке Большое Пикино в Нижегородской области школьники сыграли концерт перед портретами участников Великой Отечественной войны. Об этом пишет «Осторожно, новости».
Мероприятие проходило в рамках акции «Бессмертный полк». Дети исполнили песни военных лет. В зале не было зрителей — только расставленные по креслам портреты участников войны.
«Сегодня в нашей школе состоялся особенный концерт для Бессмертного полка. Не просто посвященный ИМ, а для НИХ. ОНИ были в зале. ОНИ слушали. Сильно. Трогательно. Пронзительно. До мурашек», — написали в соцсетях организаторы мероприятия.
Для учителей школы велась онлайн-трансляция. Почему на мероприятие не пригласили живых ветеранов, организаторы не уточнили.