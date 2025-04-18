В Нижегородской области школьники выступили перед портретами участников Великой Отечественной войны. Больше в зале никого не было

В поселке Большое Пикино в Нижегородской области школьники сыграли концерт перед портретами участников Великой Отечественной войны. Об этом пишет «Осторожно, новости».

Мероприятие проходило в рамках акции «Бессмертный полк». Дети исполнили песни военных лет. В зале не было зрителей — только расставленные по креслам портреты участников войны.

«Сегодня в нашей школе состоялся особенный концерт для Бессмертного полка. Не просто посвященный ИМ, а для НИХ. ОНИ были в зале. ОНИ слушали. Сильно. Трогательно. Пронзительно. До мурашек», — написали в соцсетях организаторы мероприятия.

Для учителей школы велась онлайн-трансляция. Почему на мероприятие не пригласили живых ветеранов, организаторы не уточнили.

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