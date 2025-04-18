Российские военные обстреляли Харьков. Повреждены десятки домов, погиб один человек, более 80 получили ранения

Российские военные в ночь на 18 апреля нанесли массированный ракетный удар по Харькову. Как сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов, под атаку попал густонаселенный Основянский район на юге города.

Повреждения, как сообщил мэр Игорь Терехов, получили по меньшей мере 20 многоквартирных и 30 частных домов, а также учебное заведение и легковые автомобили.

По данным Терехова, один человек погиб. Это житель одной из многоэтажек, который в момент атаки находился дома. Еще более 60 человек получили ранения.

Обновлено. Количество пострадавших увеличилось до 82 человек.

Sergey Bobok / AFP / Scanpix / LETA

Sergey Bobok / AFP / Scanpix / LETA

Sergey Bobok / AFP / Scanpix / LETA

Sergey Bobok / AFP / Scanpix / LETA

Также российские военные ночью нанесли удар по Днепру. Повреждения получили фитнес-центр, гостиница и офис, сообщил глава Днепропетровской военной администрации Сергей Лысак.

Также один человек погиб при обстреле города Сумы.