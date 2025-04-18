Правительство внесло в Думу законопроект, разрешающий апатридам заключать контракты на службу в армии

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, разрешающий лицам без гражданства вступать в Вооруженные силы, передает «Интерфакс».

В пояснительной записке говорится, что документ «направлен на расширение круга лиц, которые могут поступить на военную службу по контракту».

Иностранные граждане уже сейчас могут заключать контракты с Минобороны, однако только на должностях солдатского и сержантского составов. Принятие нового закона уравняет апатридов в правах с иностранцами.

О планах властей разрешить апатридам заключать контракты еще в начале апреля писали «Ведомости». Издание отмечало, что из-за незначительного количества в России лиц без гражданства на практике нововведения затронут лишь десятки человек.

Российские власти в условиях продолжающейся войны регулярно ищут все новые способы пополнить ряды армии добровольцами. При заключении контракта в зависимости от региона им единовременно выплачивают от 600 тысяч до нескольких миллионах рублей.

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