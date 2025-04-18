Россия больше не придерживается моратория на удары по энергообъектам Украины, следует из заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Месяц [в течение которого действовал мораторий], действительно, истек. В настоящий момент никаких иных указаний верховного главнокомандующего, президента [Владимира] Путина не было.

Песков не уточнил, планируют ли власти РФ объявить мораторий на удары по украинской энергетике в будущем.

О 30-дневном прекращении ударов по энергетическим объектам Россия и Украина отдельно друг от друга в марте договорились с США. При этом стороны называли разные даты начала моратория: по версии Москвы, он начал действовать 18 марта, по версии Киева — 25 марта.

Россия и Украина на протяжении всего месяца регулярно обвиняли друг друга в нарушении моратория и отрицали, что сами его нарушают.