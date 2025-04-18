Китай назвал «политическими манипуляциями» обвинения Зеленского в поставках оружия России

Власти Китая считают безосновательным заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Пекин поставляет оружие Москве. Соответствующую позицию на пресс-брифинге высказал представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает ТАСС.

«Китай никогда не предоставлял летальных вооружений ни одной из сторон конфликта и всегда строго контролировал экспорт продукции двойного назначения. […] КНР твердо выступает против необоснованных обвинений и политических манипуляций», — заявил Линь Цзянь.

Зеленский 17 апреля заявил, что Китай поставляет оружие российской армии — он сослался на «общую информацию» от СБУ и разведки. Президент Украины не привел никаких деталей, но заявил, что Киев «очень подробно расскажет» об этом на следующей неделе.

Китай с начала полномасштабной российско-украинской войны на официальном уровне последовательно заявляет о своей нейтральной позиции и призывает стороны к переговорам.