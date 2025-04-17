В университете Флориды произошла стрельба. СМИ сообщают о погибших и пострадавших

По меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы на территории кампуса Университета штата Флорида в городе Таллахасси, сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Еще шесть человек получили ранения, рассказали телеканалу в местной больнице. Один из пострадавших находится в критическом состоянии, остальные — в тяжелом. CNN также сообщает о шести пострадавших.

В то же время местный телеканал WFTV со ссылкой на источники сообщает о пяти погибших при стрельбе. По его данным, стрелявших было двое: один задержан, второй убит. При этом неясно, входит ли убитый стрелок в общее число погибших.

У задержанного при себе обнаружили пистолет, рассказал CNN представитель правоохранительных органов. Кроме того, в одном из помещений нашли ружье, а в машине задержанного — еще один пистолет.

Все занятия в университете отменены.