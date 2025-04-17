В Москве 14-летнего подростка отправили в СИЗО по обвинению в теракте. «Агентство» выяснило, что его мать регулярно участвует в круглых столах Госдумы

Дорогомиловский районный суд Москвы в конце января арестовал 14-летнего Данилу Рогожина по обвинению в теракте (часть 1 статьи 205 УК) из-за поджога релейного шкафа и брошенной в окно здания бутылки с зажигательной смесью.

Об аресте подростка 1 апреля рассказала член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева в статье «Московского комсомольца». По ее словам, Данила стал жертвой мошенников, которые сначала позвонили ему от имени Минобразования с предложением зарегистрироваться на олимпиаду и попросили прислать код, а затем взломали «Госуслуги» его родителей. Подростка начали шантажировать, кроме этого ему говорили, что он «спасает Отчизну» и «помогает России». В итоге ему дали задание поджечь релейный шкаф, а также бросить бутылку с зажигательной смесью в окно здания управы одного из московских районов, что он и сделал. 28 января его задержали.

Издание «Агентство», установившее полное имя подростка (в статье Меркачевой не называлась фамилия), выяснило, что его мать, 54-летняя Марина Рогожина, регулярно участвует в круглых столах в Госдуме в качестве президента Национальной ассоциации метафизических практик. Она ходила на мероприятия и после ареста сына — в апреле Рогожина была на рабочей группе комитета Госдумы по защите семьи, возглавляемого Ниной Останиной.

Сама Рогожина рассказала «Агентству», что пытается повлиять на ход дела и добилась смены следовательницы, которая, по ее словам, была настроена «очень негативно». Кроме того, следовательница почти не давала свиданий и не изучала имеющиеся данные о влиянии мошенников на действия подростка. Также Рогожина, по ее словам, обсуждает с депутатами практику применения статьи о теракте против подростков — в том числе она говорила с одним из авторов действующей статьи о теракте. Кроме этого, Рогожина планирует написать письмо главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.

Сам подросток, как пишет «Агентство» — ученик московской еврейской школы № 1621 «Древо жизни» (в статье Меркачевой также говорится, что он из еврейской семьи). Издание называет его активным участником конкурсов, в том числе KidSkills и «Большая перемена». 15 апреля Мосгорсуд, по словам Марины Рогожиной, отклонил апелляцию на арест ее сына.