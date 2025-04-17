Чехия объявила, что больше не зависит от поставок нефти из России

Чехия начала получать увеличенные поставки нефти не российского происхождения по трубопроводу TAL, став впервые за 60 лет независимой от нефтепровода «Дружба». Об этом объявил премьер-министр страны Петр Фиала, передает Ceske Noviny.

16 апреля первые поставки нефти прибыли с нефтебазы в итальянском Триесте на Центральное нефтехранилище в Нелагозевесе (населенный пункт недалеко от Праги), откуда они будут направлены на нефтеперерабатывающий завод в чешский город Литвинов.

По словам Фиалы, теперь Чехия может получать из западных нефтепроводов до восьми миллионов тонн нефти в год. Предполагается, что этого объема достаточно для полного покрытия потребностей чешских нефтеперерабатывающих заводов.

«Мы сделали очередной шаг на пути к нашей энергетической независимости», — заявил Фиала, добавив, что таким образом укрепляется энергетическая безопасность страны, поскольку прежняя зависимость от российских поставок делала Чехию уязвимой.

В Чехию нефть поступала до сих пор из двух основных источников. Одним из них был трубопровод «Дружба», по которому нефть идет из России. Доля поставок в 2024 году составила 42%. Другая часть поступает по немецкому нефтепроводу IKL, который соединен с итальянским нефтепроводом TAL.

Как отмечает «Радио Прага», проект под названием TAL+, обеспечивший увеличение пропускной способности нефтепровода TAL, был утвержден чешским правительством в ноябре 2022 года. Технические работы начались в мае 2024 года.