Bloomberg: российский Минфин хочет потребовать от западных компаний, готовых вернуться в Россию, передачи технологий

Министерство финансов России подготовило некоторые предварительные предложения по возвращению западных компаний, которые включают требование локализовать часть производства и согласиться на передачу технологий для повышения производительности, пишет Bloomberg со ссылкой на два российских источника.

Владимир Путин еще в марте поручил правительству разработать процедуру для согласования возвращения западных компаний, ушедших из России. Bloomberg называет это «самым конкретным» признаком того, что Москва готовится к снятию санкций. Однако по словам одного из источников агентства, близкого к Кремлю, «никто пока не стучится в дверь».

По словам управляющего стратегической консалтинговой компанией Macro Advisory Криса Уифера, большинство западных компаний не рассматривают возвращение, пока не будет достигнуто постоянное мирное соглашение. «Никто не хочет вернуться слишком рано, а затем снова уйти», — говорит он.

Кроме того, даже в случае заключения мира существуют «серьезные политические и экономические препятствия» для возвращения, пишет Bloomberg. Активы некоторых компаний проданы новым владельцам, а россиянам благодаря параллельному импорту доступно «все от iPhone до Coca-Cola» примерно по тем же ценам, что и везде.

Об отсутствии свидетельств того, что какая-либо западная компания планирует возвращаться в Россию, также пишет Financial Times. Газета упоминает, что первым случаем, когда Москва прекратила внешнее управление захваченной компанией не путем продажи, стала итальянская Ariston. В конце марта Путин отменил указ, передававший российские активы Ariston Group в управление компании «Газпром бытовые системы». По данным источников FT, это стало результатом «интенсивного лоббирования» со стороны МИД Италии, посольства Италии в Москве и высокопоставленного частного лица.

По словам западного бизнесмена, регулярно контактирующего с российскими чиновниками, российское правительство, которое говорит, что «дверь открыта», дает сигнал, что если компании придут слишком поздно, могут возникнуть проблемы. «Они хотят создать эффект, что сейчас или никогда», — уточняет он.

Обсуждение возможного возвращения иностранных компаний на российский рынок началось вместе с переговорами России и США по заключению мира в Украине. Однако пока никаких конкретных заявлений со стороны зарубежных брендов, ушедших из России, не было. Владимир Путин поручил правительству разработать процедуру для согласования возвращения западных компаний, но говорил при этом, что «как было прежде уже не будет».

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) создали рабочую группу для обсуждения возвращения иностранных компаний, сообщали «Ведомости». В числе вопросов, которые обсуждаю предприниматели — можно ли ограничить обратный выкуп акций, что делать с параллельным импортом и как защитить бизнес, который занимался импортозамещением и «боится как возвращения западных компаний, так и наплыва китайских импортеров из-за пошлин США». Кроме того, есть вопрос, нужно ли создавать универсальные условия для компаний из «недружественных» и «дружественных» стран.

Читайте также

В России много говорят о скором возвращении Coca-Cola, Apple, Uniqlo, McDonaldʼs и других иностранных компаний. У этих слухов есть хоть какие-то основания? 8 карточек