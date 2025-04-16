Журналисты установили имена 70 жителей Курской области, погибших за время вторжения ВСУ
Издание «Агентство» сообщило, что сумело идентифицировать личности еще 20 мирных жителей Курской области, погибших в зоне боевых действий с момента вторжения ВСУ в регион в августе 2024 года.
Среди них — семеро жителей приграничного села Гуево, которое ВС РФ вернули под свой контроль 8 апреля. Журналисты побеседовали с их односельчанином, который провел в оккупации восемь месяцев. Он заявил, что ему не известно о смертях, произошедших в результате военных преступлений ВСУ.
Также издание идентифицировало четырех погибших из приграничных сел Николаево-Дарьино и Дарьино, двух в Судже, еще двух в Заолешенках, по одному в Свердликове, Гончаровке, Куриловке, Михайловке и Махновке.
Ранее в конце марта «Агентство» подтвердило гибель 20 других жителей Курской области, оказавшихся в оккупации. Еще 30 имен погибших установили журналисты «7×7».
- Андреева Алла Александровна (год рождения — 1956, населенный пункт — Суджа)
- Ващенко Владимир Николаевич (23.06.1970, Гуево)
- Глуховцов Александр Петрович (14.11.1966, Лебедевка)
- Горбачева Татьяна Сергеевна (1955, Махновка)
- Горбунов Николай Андреевич (19.05.1962, Дарьино)
- Жилкин Николай Анатольевич (29.11.1961, Гончаровка)
- Золотарева Татьяна Михайловна (Заолешенка)
- Ионина Любовь Андреевна (08.09.1965, Михайловка)
- Карауш Валерий Павлович (1951, Махновка)
- Клименко Николай Павлович (Суджа)
- Клименко Олег Викторович (1969, Махновка)
- Козакова Галина Павловна (07.01.1952, Гуево)
- Козлов Петр Григорьевич (03.07.1940, Гуево)
- Козлова Елена Стефановна (17.06.1941, Гуево)
- Коханый Алексей Александрович (27.03.1962, Гуево)
- Коханый Иван Александрович (04.07.1960, Гуево)
- Левченко Валентина Васильевна (Суджа)
- Левченко Виктор Павлович (Свердликово)
- Марухненко Алексей Васильевич (Замостье)
- Марухненко, мать Алексея (31.03.1960, Замостье)
- Марухненко Владимир Николаевич (11.05.1967, Замостье)
- Марухненко Людмила Васильевна (25.12.1965, Замостье)
- Плоскинная Тамара Борисовна (1944, Махновка)
- Прилуцкая Марина Ивановна (21.06.1974, Заолешенка)
- Пугачев Александр Сергеевич (14.10.1982, Николаево-Дарьино)
- Пугачев Сергей Владимирович (10.01.1960, Николаево-Дарьино)
- Пугачева Надежда Анатольевна (20.03.1960, Николаево-Дарьино)
- Родюков Владимир Валентинович (16.11.1960, Суджа)
- Рыжих Нина Владимировна (19.10.1948, Гончаровка)
- Соловьев Олег Юрьевич (19.07.1963, Замостье)
- Ткаченко Павел Александрович (1964, Заолешенка)
- Трубицын Алексей Олегович (09.02.1996, Куриловка)
- Федоренко Мария Ефимовна (24.01.1935, Замостье)
- Федорова Александра Семеновна (01.03.1940, Заолешенка)
- Фидирко Станислав Петрович (29.07.1969, Гуево)
- Хренникова Елена (24.08.1973, Махновка)
- Цветков Николай Николаевич (01.07.1952, Мартыновка)
- Цветкова Вера Петровна (27.11.1953, Мартыновка)
- Щипанов Александр Андреевич (11.07.1986, Суджа)
- Яловой Андрей Викторович (15.03.1969, Суджа)
По подсчетам издания, с августа 2024 года в районах Курской области, находившихся под контролем ВСУ, оставались не менее 1377 мирных жителей (1299 из них упоминались в списке разыскиваемых, составленном волонтерами; информацию о еще 78 жителям журналисты обнаружили в местном закрытом чате и телеграм-каналах российских военных).
Таким образом, за время оккупации погибли не менее 5% (70 из 1377) жителей Курской области, которых власти бросили в зоне боевых действий, делает вывод «Агентство».
Число погибших во время оккупации жителей Курской области точно неизвестно. В октябре 2024 года посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник говорил, что в Курской области погибли около 70 человек. В январе 2025-го представитель комендатуры ВСУ в Судже Алексей Дмитрашковский говорил о 112 погибших. Имам мусульманской общины Курска Иса Салимсултанов, присоединившийся к чеченскому батальону «Ахмат», рассказал газете Financial Times, что вывез из зоны боевых действий более 50 тел мирных жителей.