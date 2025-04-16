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Журналисты установили имена 70 жителей Курской области, погибших за время вторжения ВСУ

Источник: Агентство

Издание «Агентство» сообщило, что сумело идентифицировать личности еще 20 мирных жителей Курской области, погибших в зоне боевых действий с момента вторжения ВСУ в регион в августе 2024 года.

Среди них — семеро жителей приграничного села Гуево, которое ВС РФ вернули под свой контроль 8 апреля. Журналисты побеседовали с их односельчанином, который провел в оккупации восемь месяцев. Он заявил, что ему не известно о смертях, произошедших в результате военных преступлений ВСУ.

Также издание идентифицировало четырех погибших из приграничных сел Николаево-Дарьино и Дарьино, двух в Судже, еще двух в Заолешенках, по одному в Свердликове, Гончаровке, Куриловке, Михайловке и Махновке. 

Ранее в конце марта «Агентство» подтвердило гибель 20 других жителей Курской области, оказавшихся в оккупации. Еще 30 имен погибших установили журналисты «7×7».

  • Андреева Алла Александровна (год рождения — 1956, населенный пункт — Суджа)
  • Ващенко Владимир Николаевич (23.06.1970, Гуево)
  • Глуховцов Александр Петрович (14.11.1966, Лебедевка)
  • Горбачева Татьяна Сергеевна (1955, Махновка)
  • Горбунов Николай Андреевич (19.05.1962, Дарьино)
  • Жилкин Николай Анатольевич (29.11.1961, Гончаровка)
  • Золотарева Татьяна Михайловна (Заолешенка)
  • Ионина Любовь Андреевна (08.09.1965, Михайловка)
  • Карауш Валерий Павлович (1951, Махновка)
  • Клименко Николай Павлович (Суджа)
  • Клименко Олег Викторович (1969, Махновка)
  • Козакова Галина Павловна (07.01.1952, Гуево)
  • Козлов Петр Григорьевич (03.07.1940, Гуево)
  • Козлова Елена Стефановна (17.06.1941, Гуево)
  • Коханый Алексей Александрович (27.03.1962, Гуево)
  • Коханый Иван Александрович (04.07.1960, Гуево)
  • Левченко Валентина Васильевна (Суджа)
  • Левченко Виктор Павлович (Свердликово)
  • Марухненко Алексей Васильевич (Замостье)
  • Марухненко, мать Алексея (31.03.1960, Замостье)
  • Марухненко Владимир Николаевич (11.05.1967, Замостье)
  • Марухненко Людмила Васильевна (25.12.1965, Замостье)
  • Плоскинная Тамара Борисовна (1944, Махновка)
  • Прилуцкая Марина Ивановна (21.06.1974, Заолешенка)
  • Пугачев Александр Сергеевич (14.10.1982, Николаево-Дарьино)
  • Пугачев Сергей Владимирович (10.01.1960, Николаево-Дарьино)
  • Пугачева Надежда Анатольевна (20.03.1960, Николаево-Дарьино)
  • Родюков Владимир Валентинович (16.11.1960, Суджа)
  • Рыжих Нина Владимировна (19.10.1948, Гончаровка)
  • Соловьев Олег Юрьевич (19.07.1963, Замостье)
  • Ткаченко Павел Александрович (1964, Заолешенка)
  • Трубицын Алексей Олегович (09.02.1996, Куриловка)
  • Федоренко Мария Ефимовна (24.01.1935, Замостье)
  • Федорова Александра Семеновна (01.03.1940, Заолешенка)
  • Фидирко Станислав Петрович (29.07.1969, Гуево)
  • Хренникова Елена (24.08.1973, Махновка)
  • Цветков Николай Николаевич (01.07.1952, Мартыновка)
  • Цветкова Вера Петровна (27.11.1953, Мартыновка)
  • Щипанов Александр Андреевич (11.07.1986, Суджа)
  • Яловой Андрей Викторович (15.03.1969, Суджа)

По подсчетам издания, с августа 2024 года в районах Курской области, находившихся под контролем ВСУ, оставались не менее 1377 мирных жителей (1299 из них упоминались в списке разыскиваемых, составленном волонтерами; информацию о еще 78 жителям журналисты обнаружили в местном закрытом чате и телеграм-каналах российских военных).

Таким образом, за время оккупации погибли не менее 5% (70 из 1377) жителей Курской области, которых власти бросили в зоне боевых действий, делает вывод «Агентство».

Число погибших во время оккупации жителей Курской области точно неизвестно. В октябре 2024 года посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник говорил, что в Курской области погибли около 70 человек. В январе 2025-го представитель комендатуры ВСУ в Судже Алексей Дмитрашковский говорил о 112 погибших. Имам мусульманской общины Курска Иса Салимсултанов, присоединившийся к чеченскому батальону «Ахмат», рассказал газете Financial Times, что вывез из зоны боевых действий более 50 тел мирных жителей.

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