Журналисты установили имена 70 жителей Курской области, погибших за время вторжения ВСУ

Издание «Агентство» сообщило, что сумело идентифицировать личности еще 20 мирных жителей Курской области, погибших в зоне боевых действий с момента вторжения ВСУ в регион в августе 2024 года.

Среди них — семеро жителей приграничного села Гуево, которое ВС РФ вернули под свой контроль 8 апреля. Журналисты побеседовали с их односельчанином, который провел в оккупации восемь месяцев. Он заявил, что ему не известно о смертях, произошедших в результате военных преступлений ВСУ.

Также издание идентифицировало четырех погибших из приграничных сел Николаево-Дарьино и Дарьино, двух в Судже, еще двух в Заолешенках, по одному в Свердликове, Гончаровке, Куриловке, Михайловке и Махновке.

Ранее в конце марта «Агентство» подтвердило гибель 20 других жителей Курской области, оказавшихся в оккупации. Еще 30 имен погибших установили журналисты «7×7».

Андреева Алла Александровна (год рождения — 1956, населенный пункт — Суджа)

Ващенко Владимир Николаевич (23.06.1970, Гуево)

Глуховцов Александр Петрович (14.11.1966, Лебедевка)

Горбачева Татьяна Сергеевна (1955, Махновка)

Горбунов Николай Андреевич (19.05.1962, Дарьино)

Жилкин Николай Анатольевич (29.11.1961, Гончаровка)

Золотарева Татьяна Михайловна (Заолешенка)

Ионина Любовь Андреевна (08.09.1965, Михайловка)

Карауш Валерий Павлович (1951, Махновка)

Клименко Николай Павлович (Суджа)

Клименко Олег Викторович (1969, Махновка)

Козакова Галина Павловна (07.01.1952, Гуево)

Козлов Петр Григорьевич (03.07.1940, Гуево)

Козлова Елена Стефановна (17.06.1941, Гуево)

Коханый Алексей Александрович (27.03.1962, Гуево)

Коханый Иван Александрович (04.07.1960, Гуево)

Левченко Валентина Васильевна (Суджа)

Левченко Виктор Павлович (Свердликово)

Марухненко Алексей Васильевич (Замостье)

Марухненко, мать Алексея (31.03.1960, Замостье)

Марухненко Владимир Николаевич (11.05.1967, Замостье)

Марухненко Людмила Васильевна (25.12.1965, Замостье)

Плоскинная Тамара Борисовна (1944, Махновка)

Прилуцкая Марина Ивановна (21.06.1974, Заолешенка)

Пугачев Александр Сергеевич (14.10.1982, Николаево-Дарьино)

Пугачев Сергей Владимирович (10.01.1960, Николаево-Дарьино)

Пугачева Надежда Анатольевна (20.03.1960, Николаево-Дарьино)

Родюков Владимир Валентинович (16.11.1960, Суджа)

Рыжих Нина Владимировна (19.10.1948, Гончаровка)

Соловьев Олег Юрьевич (19.07.1963, Замостье)

Ткаченко Павел Александрович (1964, Заолешенка)

Трубицын Алексей Олегович (09.02.1996, Куриловка)

Федоренко Мария Ефимовна (24.01.1935, Замостье)

Федорова Александра Семеновна (01.03.1940, Заолешенка)

Фидирко Станислав Петрович (29.07.1969, Гуево)

Хренникова Елена (24.08.1973, Махновка)

Цветков Николай Николаевич (01.07.1952, Мартыновка)

Цветкова Вера Петровна (27.11.1953, Мартыновка)

Щипанов Александр Андреевич (11.07.1986, Суджа)

Яловой Андрей Викторович (15.03.1969, Суджа)

По подсчетам издания, с августа 2024 года в районах Курской области, находившихся под контролем ВСУ, оставались не менее 1377 мирных жителей (1299 из них упоминались в списке разыскиваемых, составленном волонтерами; информацию о еще 78 жителям журналисты обнаружили в местном закрытом чате и телеграм-каналах российских военных).

Таким образом, за время оккупации погибли не менее 5% (70 из 1377) жителей Курской области, которых власти бросили в зоне боевых действий, делает вывод «Агентство».

Число погибших во время оккупации жителей Курской области точно неизвестно. В октябре 2024 года посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник говорил, что в Курской области погибли около 70 человек. В январе 2025-го представитель комендатуры ВСУ в Судже Алексей Дмитрашковский говорил о 112 погибших. Имам мусульманской общины Курска Иса Салимсултанов, присоединившийся к чеченскому батальону «Ахмат», рассказал газете Financial Times, что вывез из зоны боевых действий более 50 тел мирных жителей.

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