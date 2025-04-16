Жанна Немцова рассказала, что передала пожертвование Фридмана, сделанное им в 2018 году в ее фонд, на гуманитарную помощь Украине

Дочь политика Бориса Немцова и основательница фонда его имени Жанна Немцова рассказала, что передала на гуманитарную помощь Украине пожертвование Михаила Фридмана, сделанное им в 2018 году.

«В интервью „Медузе“ я пообещала потратить пожертвование Михаила Фридмана Фонду Немцова, которое он тайно сделал в 2018 году, на гуманитарную помощь Украине. Андрей Волна — выдающийся травматолог-ортопед и бесстрашный человек. С начала войны он работает в Украине и вместе с супругой создал фонд, который помогает закупать необходимое медицинское оборудование и лекарства. Мы рады вас поддержать», — написала Немцова.

Андрей Волна, российский доктор, уехавший в Украину после 2022 года, написал, что возглавляемый Жанной Немцовой фонд выделил 50 тысяч долларов в поддержку лечения раненых украинцев. «Борис Немцов был еще и большим другом Украины. Это многие знают. Настоящим другом. Борис Немцов остается настоящим другом Украины. Даже через 10 лет», — написал Волна, поблагодарив дочь политика Жанну и самого Бориса Немцова в своем посте.

Речь идет о пожертвовании, о котором стало известно из материала «Медузы» и «Системы». В нем Немцова рассказывала, что в 2018 году созданный ей в Германии фонд имени ее отца нуждался в деньгах. «У фонда сложилась критическая ситуация, нечем было платить зарплату. У меня были разные варианты, как эту дыру закрывать. Ничего не выходило, и я решила обратиться к Фридману. Я с ним встретилась в Европе. Он сказал, что поддерживать Фонд Немцова [для него] суперопасно, но он готов дать 200 тысяч наличными», — говорила Немцова.

По ее словам, Фридман дал денег и попросил ее, чтобы это пожертвование никогда не стало публичным, и раньше Немцова о нем не рассказывала. Журналисты «Медузы» и «Системы» узнали об этом из других источников, и, отвечая на вопрос об этом, Немцова заявила, что решила вернуть 200 тысяч долларов. Однако Фридман, по ее словам, «не дал ей этой возможности» и сказал, что она может распоряжаться деньгами «по своему усмотрению».

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