«Яндекс» купил службу доставки Boxberry

«Яндекс» покупает службу доставки Boxberry, сообщает пресс-служба «Яндекса».

Процесс интеграции двух компаний планируется завершить до конца 2025 года.

После поглощения Boxberry пункты выдачи «Яндекса» и сервис «Яндекс.Доставка» появятся в более чем 20 регионах России, где их раньше не было — в том числе, в Сибири и на Дальнем Востоке.

Сервис доставки Boxberry начал работу в 2010 году . По заявлению самой компании, у нее более четырех тысяч отделений в 640 городах.