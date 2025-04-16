Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию

Верховная Рада продлила на три месяца — до 6 августа 2025 года — военное положение и мобилизацию. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк.

За продление военного положения проголосовали 357 депутатов, продление мобилизации поддержали 346 нардепов.

«РБК-Украина» уточняет, что против выступил только один депутат — Алексей Гончаренко от «Европейской солидарности».

Законопроекты о продлении мобилизации и военного положения внес 15 апреля президент Украины Владимир Зеленский. Это уже 15-е продление действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине.