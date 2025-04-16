В список 100 самых влиятельных людей мира по версии Time вошли Трамп, Вэнс, Маск и временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа

Журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей мира по состоянию на 2025 год.

В категорию «лидеры» попали президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс, основатель SpaceX Илон Маск и министр торговли Говард Лютник. Также в эту категорию попали британский премьер Кир Стармер, будущий канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Аргентины Хавьер Милей и временный президент Сирии, назначенный после свержения режима Башара Асада — Ахмед аш-Шараа. Владимира Путина в числе лидеров нет.

В статье про Трампа говорится, что «ни один другой современный президент не захватил контроль над правительством США так решительно, как Дональд Трамп». «Когда он не пытался направить американскую культуру вправо, оказывая давление на компании и университеты, чтобы те закрыли программы инклюзивности, он пугал союзников США, угрожая вторжением в Гренландию и прекращением поддержки Украины. Оставшаяся часть его срока покажет, насколько он может согнуть страну — и мир — прежде чем она сломается», — пишет корреспондент Time Брайан Беннет.

Список поделен всего на шесть категорий. В категорию деятелей искусства Time включил певца Эда Ширана и актрису Скарлетт Йоханссон. В «иконах» — актеры Деми Мур и Эдриен Броуди, а также француженка Жизель Пелико, которая публично рассказала, что муж десять лет накачивал ее транквилизаторами и насиловал, приглашая незнакомцев.

Еще три категории — «титаны» (в нее попали теннисистка Серена Уильямс, многократная олимпийская чемпионка по гимнастике Симона Байлс и основатель Meta Марк Цукерберг), «пионеры» и «инноваторы».