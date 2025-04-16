В Днепре после атаки российских беспилотников начались пожары. Есть погибшие и пострадавшие

Обновление. Два человека погибли, еще 16 пострадали в результате атаки дронов РФ на Днепр, сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак. Трое пострадавших — дети.

Мирная жительница Днепра погибла в результате массированной атаки российских беспилотников на город, сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак.

Еще семь человек пострадали в результате атаки. Среди пострадавших — девятимесячный ребенок.

Повреждены дома, учреждения образования и культуры, а также автомобили. После атаки в Днепре произошло несколько пожаров. Один из беспилотников упал рядом с мэрией, рассказал глава города Борис Филатов.