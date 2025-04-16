Суд в Грузии приговорил к пожизненному заключению обвиняемого в убийстве трансгендерной модели Кесарии Абрамидзе

Городской суд Тбилиси приговорил к пожизненному заключению 26-летнего Беку Джаиани, обвиненного по делу об убийстве трансгендерной женщины Кесарии Абрамидзе, сообщает «Эхо Кавказа».

Подсудимого признали виновным в умышленном убийстве, совершенном с особой жестокостью и по мотивам нетерпимости, связанной с гендерной идентичностью жертвы, а также в систематическом избиении по тем же мотивам.

Джаиани не присутствовал на заседании суда. В письме, направленном в суд, он объяснил свое отсутствие психоэмоциональным состоянием и выразил раскаяние в содеянном, отмечает издание.

Трансгендерная модель 37-летняя Кесария Абрамидзе была убита в Тбилиси 18 сентября 2024 года. По версии следствия, обвиняемый во время ссоры несколько раз ударил Абрамидзе ножом. Как пишут СМИ, Джиани около двух лет лет находился в отношениях с Абрамидзе. Также было известно, что пара часто ссорилась.

Убийство произошло на следующий день после того, как парламент Грузии принял закон о запрете «пропаганды ЛГБТ» и трансгендерного перехода.

Абрамидзе — одна из наиболее известных в Грузии трансгендерных моделей. В 2018 году она представляла страну на конкурсе красоты Miss Trans Star International.