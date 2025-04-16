Мэр Вашингтона объявила 11 апреля днем Александра Овечкина

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер объявила 11 апреля 2025 года днем хоккеиста Александра Овечкина, побившего рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

В заявлении мэра перечисляются заслуги Овечкина, который «внес вклад во многие успехи своей команды», включая 16 выходов в плей-офф и первый Кубок Стэнли для «Вашингтон Кэпиталс» в 2018 году. Также Овечкин — единственный хоккеист в истории НХЛ, выигравший не только Кубок Стэнли, но и «Конн Смайт Трофи», «Колдер Трофи», «Арт Росс Трофи», «Харт Мемориал Трофи», «Тед Линдсей Трофи» и «Морис Ришар Трофи».

Кроме того, 4 апреля 2025 года Овечкин забил свои 893-й и 894-й голы в карьере в НХЛ, сравнявшись с «вечным» рекордом Уэйна Гретцки, а 6 апреля — 895-й гол, превзойдя этот рекорд, пишет мэр.

«В связи с этим объявляю 11 апреля 2025 года „Днем Алекса Овечкина“ в Вашингтоне, округ Колумбия, и рекомендую всем жителям Вашингтона это отметить», — говорится в заявлении Мюриэл Баузер.

Александр Овечкин дебютировал за «Вашингтон Кэпиталс» в сезоне 2005–2006. С 2010 года он капитан команды. 4 апреля Овечкин своей 894-й шайбой в матче с «Чикаго Блэкхокc» повторил рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, который держался больше 25 лет, а 6 апреля в игре с «Нью-Йорк Айлендерс» превзошел его. Сам Гретцки был на матче, в котором Овечкин повторил его рекорд, и поздравил российского хоккеиста.

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