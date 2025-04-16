Политик Илья Яшин объявил, что с 16 апреля открывает в Берлине общественную приемную, которая будет оказывать поддержку россиянам, уехавшим из России.

«После начала войны сотни тысяч граждан покинули Россию, потому что не хотели мириться с путинской агрессией, не хотели убивать и быть убитыми. Для многих бегство от войны стало кошмаром. Люди оставили комфортную жизнь в своей стране и оказались в миграционных лагерях или даже тюрьмах. Кто-то едва сводит концы с концами, кто-то пытается легализоваться, кто-то впадает в отчаяние. На россиян смотрят с подозрением, а в некоторых странах и вовсе требуют взять под наблюдение спецслужб», — говорится в посте политика.

Яшин рассказал, что с тех пор, как находится на свободе, получил «безумное количество» сообщений в соцсетях с просьбами о помощи и правовой поддержке.

«Откровенно говоря, я немного утонул в этих письмах. Вроде пытаешься всем помочь, хватаешься то за одно, то за другое, <…> и вскоре сам забываешь, что куда направил. <…> И тогда я решил, что эта работа должна быть систематизирована. <…> Если вы россиянин в эмиграции и нуждаетесь в поддержке, то можете записаться на прием и получить консультацию. Вместе с моей командой мы поможем разобраться в законах той страны, где вы находитесь, разъясним ваши права, поможем составить обращения к чиновникам и при необходимости направим в суд аффидевит — письменные показания, которые усилят вашу правовую позицию», — заявил Яшин в своем ролике.

Путин своих бросает, а мы — нет. Новый проект Ильи Яшина! Илья Яшин

Адрес сайта общественной приемной Яшина — bettercallyashin.com. Это отсылка к сериалу «Лучше звоните Солу» (Better Call Saul).

Согласно исследованию The Bell, почти 650 тысяч человек уехали из России и до сих пор не вернулись в страну после начала полномасштабной войны в Украине, мобилизации и репрессий против несогласных. Издание отмечало, что несмотря на небольшую долю уехавших относительно суммарного населения России (0,5%), эмиграция россиян после начала войны в Украине стала самой массовой за последние 20 лет. До этого самой масштабной волной эмиграции считался период с 1992 по 2004 год, когда страну, по оценкам демографов, покинули 1,6 миллиона человек.

Сколько точно россиян покинули страну из-за полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, неизвестно.

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