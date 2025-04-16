Евросоюз отложил введение запрета на импорт российского сжиженного газа

Европейские чиновники отказались от идеи включить запрет импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) в будущие пакеты санкций против РФ, сообщает Reuters со ссылкой на представителей ЕС.

В Еврокомиссии не стали настаивать на санкциях против российского СПГ из-за сопротивления некоторых правительств и неопределенности относительно альтернативных источников газа.

Взамен европейские чиновники хотят разработать новый план, который, как ожидается, позволит отказаться от российских энергоносителей к 2027 году. План должны представить в начале мая.

К июню Еврокомиссия также должна предложить 17-й пакет санкций против России. При этом в последний раз в Евросоюзе обсуждали запрет импорта российского СПГ в январе, когда европейские чиновники завершали работу над 16-м пакетом ограничений.

В Еврокомиссии опасаются, что отказ от российского СПГ ослабит их позицию на переговорах с США о тарифах, объяснил Reuters один из европейских чиновников. Кроме того, в Европе боятся оказаться в зависимости от поставок СПГ из США — третьего по величине поставщика газа в ЕС после России и Норвегии.

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