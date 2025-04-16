Джо Байден впервые после ухода с поста президента выступил с публичной речью. Он раскритиковал Трампа, ни разу не назвав его по имени

46-й президент США Джо Байден выступил с публичной речью впервые с момента ухода с поста главы государства.

В своей речи Байден резко критиковал действия администрации Дональда Трампа — при этом он ни разу не назвал действующего президента по имени, говоря о нем «этот парень».

«Меньше чем за сто дней эта администрация нанесла столько ущерба и разрушений, что дух захватывает», — сказал Байден.

Основная критика Байдена пришлась на действия Белого дома по сокращению социальных программ и аппарата госслужащих, а также на меры по отношению к мигрантам.

Сам Трамп регулярно выступает с жесткой критикой в адрес Байдена и называет того «худшим президентом в истории». По версии Трампа, во многом действия его администрации вызваны необходимостью исправить «беспорядок», царивший во время правления Байдена.

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