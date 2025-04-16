Белый дом предупредил Китай о пошлинах до 245%

Администрация президента США Дональда Трампа может повысить пошлины на товары из Китая до 245%. Это следует из сообщения Белого дома, касающегося указа Трампа о проверке влияния на нацбезопасность импорта полезных ископаемых.

«Китаю в результате его ответных действий теперь грозит пошлина на импорт в США в размере до 245%», — говорится в сообщении.

9 апреля Трамп объявил, что увеличивает ввозные пошлины для Китая до 125%. Таким образом совокупные пошлины США на товары из Китая сейчас составляют 145%. В ответ Китай поднял пошлины на импорт из США до 125%.

На фоне торговой войны с США министерство торговли Китая c 4 апреля ввело ограничения на экспорт нескольких тяжелых редкоземельных металлов и редкоземельных магнитов. Они используются в магнитах, критичных для автомобильной отрасли, беспилотников, роботов, ракет, космических аппаратов. Металлы также входят в состав химикатов для производства реактивных двигателей, лазеров, автомобильных фар и свечей зажигания. По данным исследовательского центра CRU, Китай поставляет около 90% редкоземельных магнитов в мире.

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