В России впервые оштрафовали банк за пересылку личных данных в зарубежном мессенджере

Российский суд впервые назначил штраф финансовой организации за использование иностранного мессенджера для передачи персональных данных гражданина. Об этом говорится в сообщении Роскомнадзора.

Служба утверждает, что с жалобой на действия банка обратилась жительница Москвы.

«В ходе разбирательства выяснилось, что сотрудник кредитной организации, вопреки запрету, отправил с корпоративного номера сообщение должнику через WhatsApp», — заявили в Роскомнадзоре.

Банк, название которого не уточняется, признали виновным по статье 13.11.2 КоАП (незаконное использование принадлежащих иностранцам информационных систем) и назначили штраф в 200 тысяч рублей.

Максимальное наказание по этой статье — 700 тысяч рублей. «Медиазона» уточняет, что штраф назначили банку «Уралсиб».

С 1 марта 2023 года в России действует запрет на использования иностранных мессенджеров при оказании финансовых и государственных услуг.

В апреле нынешнего года президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает сотрудникам госорганов, банков и операторов связи общаться с клиентами через зарубежные мессенджеры.