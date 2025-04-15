РИА Новости рассказало, как оператор дрона из Москва-Сити поражает цель в Часовом Яре. Публикацию удалили после критики в Z-каналах

Российское государственное пропагандистское агентство РИА Новости опубликовало в своем телеграм-канале и на сайте новость о том, как оператор FPV-дрона «Овод» поразил цель ВСУ под городом Часов Яр в Донецкой области — при этом беспилотником якобы управляли с помощью новой системы «Орбита» прямо из апартаментов делового центра Москва-Сити.

В видеоролике, сопровождавшем новость, оператор дрона рассказывал о результатах удара в помещении, из окна которого видны высотки Москва-Сити. «Мы находимся от места событий больше чем за тысячу километров. Применение прошло успешно», — заявлял он.

Эту публикацию стали активно критиковать Z-блогеры. «Я правильно понял, что после этого видео в случае долета БПЛА-камикадзе по высоткам в Москве — противник будет заявлять, что бил по операторам БПЛА?» — написал канал Romanov Лайт. «Вот так Москва-Сити внезапно стал законной военной целью. Молодцы, похвастались», — отметил канал «Империя очень зла».

Вскоре после этого из публикации РИА Новости исчезло упоминание про Москва-Сити, затем госагентство удалило видео. Теперь недоступна и новость на сайте РИА Новости.

Украинские беспилотники несколько раз атаковали башни Москва-Сити летом 2023 года. Местные власти отчитывались о незначительных повреждениях зданий.