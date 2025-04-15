Президент Украины направил в парламент законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации еще на три месяца

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проекты законов о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации, пишет «РБК-Украина».

Планируется, что военное положение и всеобщая мобилизация будут действовать еще как минимум 90 дней — до 6 августа 2025 года.

Военное положение и всеобщая мобилизация были объявлены в Украине в феврале 2022 года после начала полномасштабного российского вторжения. С тех пор сроки их действия регулярно продлеваются.

Предыдущий раз Верховная Рада проголосовала за продление срока действия военного положения и всеобщей мобилизации в январе — до 9 мая 2025 года.

В период действия военного положения в Украине, в числе прочего, нельзя проводить выборы.

Власти РФ неоднократно ставили под сомнение легитимность президента Украины, указывая, что срок полномочий Зеленского истек, но новые выборы не проводились.

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