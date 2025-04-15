OpenAI ведет работу над созданием собственной соцсети по образцу твиттера

Компания OpenAI, разработчик ChatGPT, ведет работу над созданием собственной социальной сети, аналогичной твиттеру. Об этом пишет The Verge со ссылкой на источники.

Проект пока находится на ранних стадиях, однако уже существует внутренний прототип, пишет издание. Гендиректор OpenAI Сэм Альтман в частном порядке уже просил сторонних лиц дать отзывы о проекте.

Пока неясно, будет ли соцсеть выпущена как отдельное приложение или интегрирована в ChatGPT.

Как отмечает The Verge, собственная соцсеть позволит OpenAI собирать свои собственные данные в реальном времени, которые позволят обучать ChatGPT — как это уже делают Meta, обучающая модель LLaMA на контенте из фейсбука и Илон Маск, интегрировавший Grok в соцсеть икс.

Читайте также

ChatGPT научился говорить как человек. ИИ изображает акценты, шутит и переводит дыхание на длинных фразах Теперь можно услышать, как Рон Уизли читает ценники в IKEA

Читайте также

ChatGPT научился говорить как человек. ИИ изображает акценты, шутит и переводит дыхание на длинных фразах Теперь можно услышать, как Рон Уизли читает ценники в IKEA