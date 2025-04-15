Минобороны РФ: более 100 украинских беспилотников атаковали Курскую область. Под удар попали жилые дома

Одна мирная жительница погибла и девять человек получили ранения в результате атаки украинских беспилотников на Курск в ночь на 15 апреля, сообщил оперативный штаб Курской области в телеграм-канале.

По данным властей, погибла 85-летняя женщина. У пострадавших диагностировали осколочные ранения, черепно-мозговые травмы и ожоги.

В нескольких домах в Курске возникли пожары, сообщили в оперштабе. В многоквартирном доме на улице Заводской повреждены восьмой и девятый этажи. В многоквартирном доме на улице Орловской огонь охватил пять этажей, в доме на улице Веспремской — один этаж.

В областном правительстве утверждают, что на месте падения беспилотника на улице Орловской нашли поражающие элементы — стальные шары. Жильцов разместили во временных пунктах.

Под удар беспилотников, заявили власти, попал гараж скорой помощи, повреждены 11 машин. Кроме того, как сообщили в оперштабе, повреждены три частных дома.

В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 15 апреля силы ПВО перехватили и уничтожили 115 украинских дронов, из них 109 — в Курской области. Кроме того, три дрона сбили в Воронежской области, по одному — в Брянской и Орловской областях, а также в «московском регионе» (идет ли речь о Москве или Подмосковье, не уточняется).