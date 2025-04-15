Власти КНР потребовали, чтобы китайские авиакомпании отказались от дальнейших поставок самолетов американской компании Boeing, сообщило агентство Bloomberg 16 апреля.

Источники агентства рассказали, что Пекин потребовал, чтобы китайские авиаперевозчики также прекратили закупать оборудование и детали для самолетов у американских компаний.

Власти Китая отдали такой приказ после того, как повысили пошлины на американские товары до 125% (они вступили в силу 12 апреля). Как поясняет Bloomberg, эти пошлины более чем вдвое увеличивают стоимость американских самолетов и запчастей, поэтому поставки Boeing нецелесообразны для китайских компаний.

Власти КНР допускают, что окажут помощь авиакомпаниям, которые арендуют самолеты Boeing и сталкиваются с более высокими затратами, добавили источники агентства.

По информации Bloomberg, китайские авиакомпании в последнее время готовились принять около 10 самолетов Boeing 737 Max.

После сообщения агентства акции Boeing на предварительных торгах упали на 4,6%. При этом с начала года стоимость акций компании по состоянию на 14 апреля снизились на 10%.

США в рамках торговой войны с Китаем ввели на китайские товары пошлины в размере 145%.

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