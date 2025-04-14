Жительнице Петербурга, крикнувшей «Слава Украине!» во время спектакля, назначили семь суток ареста

Петроградский районный суд Петербурга назначил семь суток административного ареста местной жительнице Василисе Магрицкой по обвинению в публичной демонстрации «экстремистской» символики и мелком хулиганстве, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Магрицкую задержали 11 апреля в кафе Art Hall, где проходил поэтический провоенный спектакль «Отсутствие». Во время аплодисментов зрительница выкрикнула лозунг «Слава Украине! Героям слава!», пишет «Бумага».

В протоколе, рассмотренном судом, также утверждалось, что Магрицкая выражалась нецензурной бранью в общественном месте и не реагировала на замечания. Своей вины задержанная не признала.

Спектакль «Отсутствие» поставили по сценарию украинской поэтессы Евгении Бильченко, которая живет в России и выступает в поддержку российского вторжения в Украину.

Лозунг «Слава Украине! Героям слава!» активно использовался украинскими национально-освободительными движениями XX века. В частности, его использовали члены Украинской повстанческой армии, деятельность которой запрещена в РФ решением Верховного суда от 17 ноября 2014 года.

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