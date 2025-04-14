Умер писатель и нобелевский лауреат Марио Варгас Льоса

Умер перуанский писатель и нобелевский лауреат Марио Варгас Льоса.

Льоса умер в Лиме в окружении семьи, говорится в заявлении, сделанном его детьми. Писателю было 89 лет.

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«Его кончина опечалит его родственников, друзей и читателей по всему миру, но мы надеемся, что они, как и мы, найдут утешение в том факте, что он прожил долгую, разнообразную и плодотворную жизнь и оставил после себя труды, которые переживут его», — пишут дети писателя.

Марио Варгас Льоса родился на юге Перу в 1936 году. В подростковом возрасте он работал ночным репортером ежедневной газеты La Crónica. Его дебютный роман «Город и псы» вышел в 1963 году. В 1969 году вышел роман «Разговор в „Соборе“», в котором, как пишет The New York Times, нашли отражение элементы газетного опыта Льосы. В числе других известных произведений Льосы — «Зеленый дом», «Капитан Панталеон Пантоха и Рота добрых услуг», «Тетушка Хулия и писака», «Война конца света», «Сон Кельта» и другие.

В 1990 году Марио Варгас Льоса баллотировался на пост президента Перу, но проиграл Альберто Фухимори. После 1990-го Льоса жил в основном за пределами Перу — на два дома в Лондоне и Мадриде, где ему было предоставлено испанское гражданство.

В 2010 году Марио Варгас Льоса получил Нобелевскую премию по литературе с формулировкой — «за детальное описание структуры власти и за яркое изображение восставшего, борющегося и потерпевшего поражение человека».