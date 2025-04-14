Трамп анонсировал новые пошлины. На этот раз на импорт полупроводников

Президент США Дональд Трамп объявил в воскресенье, 13 апреля, что на следующей неделе введет новые пошлины на импорт полупроводников.

По каким ставкам будет облагаться ввоз в США этой продукции, президент США не уточнил, заявив лишь, что размер пошлин будет отличаться в зависимости от производителя. По словам Трампа, в этом вопросе «следует проявлять гибкость».

«Мы хотим производить наши чипы, полупроводники и другие товары в нашей стране», — подчеркнул Трамп в разговоре с журналистами на борту самолета Air Force One (цитата по Reuters).

Кроме того, Трамп сообщил в своей соцсети Truth, что поручит провести расследование импорта полупроводников и других компонентов с точки зрения национальной безопасности.

«Мы смотрим на полупроводники и ВСЮ ЦЕПОЧКУ ПОСТАВОК ЭЛЕКТРОНИКИ в предстоящих расследованиях тарифов на национальную безопасность», — написал он в своей соцсети TruthSocial.

Как отмечает Reuters, новые пошлины на полупроводники приведут к дальнейшему обострению торговой войны со странами Восточной Азии — основными производителями этой продукции, а также будет иметь далеко идущие последствия для американских технологических компаний.

Кроме того, намерение Трампа ввести новые пошлины на полупроводники, пишет Reuters, можно рассматривать как признак того, что его же решение вывести из-под повышенных пошлин импорт телефонов, компьютеров и ряда других электронных устройств и компонентов, вероятно, является лишь временной мерой.

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