Суд в Екатеринбурге ликвидировал фонд Евгения Ройзмана

Октябрьский районный суд Екатеринбурга ликвидировал благотворительный «Фонд Ройзмана» по иску министерства юстиции РФ, сообщает «Медиазона».

Осенью 2024 года министерство инициировало проверку фонда в связи со сбором средств для детей с . Фонд пытался обжаловать результаты проверки, после чего Минюст обратился в суд. Среди прочего в иске говорилось, что фонд не использовал собранные средства по назначению.

Сбор на лекарства для двух детей с СМА проводился в 2021-2022 годах. В это же время правительство РФ разрешило закупку лекарств для детей с орфанными заболеваниями государственному фонду «Круг добра», что привело к изменению процедуры назначения таких препаратов, отмечает «Медиазона». В итоге «Фонд Ройзмана» не смог потратить собранные средства, поскольку, как писали СМИ, «Круг добра» фактически «запретил» медикам назначать лечение, если оно оплачивается за счет краудфандинга.

В суде представитель Минюста утверждал, что на счетах фонда остался 131 из 222 миллионов рублей, собранных на лечение детей. Кроме того, 88 миллионов рублей из этих средств фонд потратил на строительство пансионата, заявили в министерстве.

Гендиректор фонда Светлана Косолапова рассказывала в суде, что организация получила лишь шесть заявлений от жертвователей на возврат средств. Также мама одного из мальчиков, для которых проводился сбор, попросила перечислить 88 миллионов рублей на строительство пансионата для онкопациентов при 1-й детской больнице Екатеринбурга, пояснила Косолапова.

Благотворительный «Фонд Ройзмана» был основан в 2015 году. Он помогает людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию, один из его первых проектов — участие в открытии первого хосписа в Екатеринбурге, рассказывал Евгений Ройзман. По его словам, в 2023 году фонд оказал прямую помощь более чем на 52 миллиона рублей. В фонде работают восемь человек, сам Ройзман участвует в его работе на волонтерских началах.

Вскоре после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину против Евгения Ройзмана возбудили уголовное дело о повторной «дискредитации» армии РФ. Суд назначил ему штраф в размере 260 тысяч рублей. Минюст РФ в ноябре 2022 года объявил Ройзмана «иностранным агентом».