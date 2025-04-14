Российские производители мебели попросили Минпромторг ввести заградительные пошлины для «недружественных» стран

Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России ( ) обратились в Минпромторг с предложением ввести заградительные пошлины на импортную мебель из «недружественных» стран, пишет «Коммерсант».

По словам президента АМДПР Александра Шестакова, поставки импортной мебели из «недружественных» стран, в том числе Италии и Германии, в 2024 году превысили 30 миллиардов рублей. При этом с начала войны импорт сокращался из-за санкций и логистических ограничений — если в 2021 году объем продаж достигал 184 миллиардов рублей, то в 2023 году из «недружественных» стран был поставлено продукции на 28 миллиардов рублей, отмечает «Коммерсант». Пошлина же на импортную мебель, включая страны Евросоюза, по словам Шестакова, небольшая и составляет 9–12%.

Шестаков считает, что восстановить поставки иностранным компаниям позволили отсутствие прямых санкций и сохраненные логистические цепочки. По мнению российских мебельщиков, рост поставок может привести к снижению внутреннего производства. При этом, как отмечает Шестаков, компенсировать выпадающий объем за счет экспорта мебельщики также не смогут, поскольку даже в «дружественных» странах пошлины на российскую мебель составляют 30–60%, а в «недружественные» поставки запрещены.

Обращение мебельщиков было направлено в министерство в конце марта. В Минпромторге сказали, что оно пока не получено, но вопрос пошлин на импортную мебель министерство готово рассмотреть в рамках рабочей группы по таможенно-тарифному регулированию правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.

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