Мэром Хельсинки станет Даниэль Сазонов, чьи родители репатриировались из СССР. У него было российское гражданство

Мэром Хельсинки станет Даниэль Сазонов, член Коалиционной партии, которая победила на местных выборах, сообщает телерадиокомпания Yle.

32-летний Даниэль Сазонов, как следует из биографии на его сайте, родился в Хельсинки в 1993 году. Он сын ингерманландцев (субэтническая группа финнов), репатриировавшихся в Финляндию в начале 1990-х из СССР. В возрасте девяти лет Сазонов вместе с матерью получил финское гражданство и отказался от российского, пишет Yle. Сазонов получил степень магистра права в Университете Хельсинки и проходил военную службу в финских вооруженных силах.

С 2015 года Сазонов стал членом комитета по образованию, в 2017 году он был избран в городской совет Хельсинки, а в 2021 году — заместителем мэра Хельсинки по социальным вопросам и здравоохранению.