17-летнего подростка из Висконсина заподозрили в убийстве родителей. Он якобы хотел получить «финансовые возможности» для подготовки покушения на Трампа

17-летний Никита Касап из штата Висконсин, по версии правоохранительных органов, убил свою мать и отчима, чтобы получить «свободу и финансовые возможности» для подготовки покушения на Дональда Трампа, пишет CNN со ссылкой на материалы суда.

Подросток жил в округе Уокешо вместе с матерью Татьяной Касап и отчимом Дональдом Майером.

Их тела с пулевыми ранениями были обнаружены 28 февраля 2025 года. Мать и отчим Никиты Касапа, как было установлено в ходе расследования, были убиты 11 февраля. Подростка в доме не было, а внедорожник Майера исчез.

В тот же день, когда были обнаружены тела Татьяны Касап и Дональда Майера, дорожная полиция в Техасе остановила числившийся в угоне внедорожник, за рулем которого находился Никита Касап. В автомобиле нашли 14 тысяч долларов наличными, ювелирные украшения примерно на тут же сумму, а также револьвер Magnum, купленный на имя Майера.

В телефоне подростка были обнаружены материалы, связанные с «Орденом девяти углов» — сатанинской неонацистской неоязыческой организацией, созданная в начале 1970-х годов, а также некий «манифест», в котором шла речь об убийстве Трампа с целью спровоцировать революцию в США и «спасти белую расу». В «манифесте» также была фотография Адольфа Гитлера.

Согласно данным из телефона подростка, он также искал информацию о применении дронов для нападения.

По словам одноклассника Касапа, Никита рассказывал ему, что контактировал «с кем-то в России, и они планируют свергнуть правительство США и убить Трампа». Судя по переписке, обнаруженной в телефоне подростка, он рассматривал возможность после покушения на Трампа уехать из США в Украину.

Против Никиты Касапа выдвинуты обвинения по девяти пунктам в совершении тяжких преступлений, включая два пункта об убийстве первой степени и два пункта о сокрытии трупа.