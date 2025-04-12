В работе WhatsApp произошел сбой

В работе мессенджера WhatsApp 12 апреля произошел сбой, следует из данных сайта Downdetector.com.

Проблемы возникли у пользователей в разных странах мира. Сбой начался около 17:30 по московскому времени. Пользователи рассказали, что не могут отправить сообщения в групповые чаты.

Сбой в том числе затронул Россию, следует из материалов сайта сбой.рф, который отслеживает работоспособность сервисов в РФ, а также материалов структуры Роскомнадзора, Главного радиочастотного центра. Больше всего жалоб поступило от пользователей из Москвы, Краснодарского края и Петербурга.

С чем связан сбой, неизвестно.