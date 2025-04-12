Российские дроны атаковали Киев и Харьков. Под удар попали промышленные предприятия и жилые дома, есть раненые

Российские беспилотники атаковали Киев в ночь на 12 апреля, сообщил глава города Виталий Кличко. По его словам, в Святошинском районе пострадали три человека, одного из них госпитализировали.

В военной администрации Киева сообщили, что в результате падения обломков БПЛА произошли пожары на трех складах в Святошинском районе, в том числе на территории промышленного предприятия. Один из сбитых беспилотников упал на спортивную площадку. В Дарницком районе в результате атаки разрушен частный дом.

В ГСЧС Украины сообщили в 10:26 утра, что ликвидировали все возгорания, возникшие в результате атаки российских дронов.

Украинские СМИ распространили видео атаки на Киев, которое подготовило агентство Reuters. На записи видно, как украинские силы ПВО отражают атаку.

В Киевской области в результате атаки БПЛА в Бучанском районе повреждены складские помещения, а в Бориспольском районе — девять частных домов, один из них частично разрушен, сообщили в областной администрации. По данным властей, пострадавших нет, объекты критической инфраструктуры не повреждены.

В Харькове в ночь на 12 апреля два российских беспилотника типа «Шахед» попали на территорию гражданского предприятия, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов. По его словам, легкие ранения получил один человек.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что всего в ночь на 12 апреля российские военные запустили 88 беспилотников, из них 56 сбили украинские силы ПВО, а еще 24 не достигли целей, упав без негативных последствий. В результате российской атаки пострадали Харьковская, Киевская, Одесская, Днепропетровская и Донецкая области, сообщили в ВСУ.