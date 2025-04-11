В Тунисе освободили 11 россиян, задержанных по подозрению в причастности к терроризму

Суд в Тунисе освободил 11 граждан России, задержанных в середине ноября 2024 года по подозрению в причастности к терроризму, сообщает ТАСС.

Освобождение россиян также подтвердило посольство России в Тунисе, пишут ТАСС, РИА Новости и РБК. В посольстве сообщили, что освобожденные россияне сегодня вылетают в Москву двумя рейсами.

По данным ТАСС и РИА Новости, решение об освобождении россиян было принято после расследования, которое доказало их непричастность к террористической деятельности. Подробности дела неизвестны.

11 россиян были задержаны в Тунисе в ноябре 2024 года. В декабре посольство России в Тунисе писало, что задержанные отправились с «исследовательско-краеведческими» целями в населенный пункт Хайдра в провинции Кассерин неподалеку от границы с Алжиром. Этот район, как пояснили в посольстве, «находится под особым контролем местных сил безопасности», поскольку там расположены объекты чувствительной для Туниса инфраструктуры, в том числе военные. Задержанные россияне находились в тюрьме Морнагия.

Посольство сообщило, что россиян подозревают в причастности к террористической деятельности, не уточняя деталей. В тунисских СМИ писали, что россиян подозревают в принадлежности к иностранному ополчению, действующему на территории Ливии. Речь в публикациях шла об «Африканском корпусе» — контрактном подразделении российских вооруженных сил, созданном для координации военного присутствия в Африке.