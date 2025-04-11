В суд поступило дело против политика Леонида Волкова. В нем 45 эпизодов

Во 2-й Западный окружной военный суд в Москве поступило уголовное дело против политика Леонида Волкова, обратил внимание правозащитный проект «ОВД-Инфо». В деле 45 эпизодов.

Политику вменяют: четыре эпизода мошенничества группой лиц или в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК),

два эпизода вандализма группой лиц или по мотивам политической ненависти (часть 2 статьи 214 УК),

16 эпизодов «оправдания терроризма» в интернете (часть 2 статьи 205.2 УК),

18 эпизодов распространения военных «фейков» группой лиц и по мотивам политической ненависти (пункты «б» и «д» части 2 статьи 207.3 УК).

один эпизод реабилитации нацизма группой лиц и в интернете (пункты «б» и «в» части 2 статьи 354.1 УК),

один эпизод вовлечения несовершеннолетнего в антиобщественную деятельность (пункты «а», «б» и «в» части 2 статьи 151.2 УК),

один эпизод создания некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (часть 2 статьи 239 УК), один эпизод

один эпизод финансирования «экстремистской» организации (часть 2 статьи 282.3 УК)

один эпизод организации «экстремистского» сообщества, совершенной с использованием служебного положения (часть 3 статьи 282.1 УК).

«Этот рекорд не побьет никакой Овечкин. Ну а серьезно. Дело это существует шесть лет. За это время кого только уже не успели заочно просудить. Десятки людей получили заочные сроки по „военным фейкам“ и т д. А по мне и моим коллегам заочных судов не было. Только вот сейчас», — прокомментировал Волков.

Первое уголовное дело в отношении Леонида Волкова — об «оправдании терроризма» — завели летом 2022 года. Позже его обвинили и других ведущих ютьюб-шоу «Популярная политика» обвинили в распространении «фейков» об армии РФ. В 2024 году Волков сообщил о еще одном уголовном деле против него, в нем было 16 эпизодов: 13 — по статье об «оправдании терроризма» в интернете и еще три — по статье о военных «фейках». Когда в дело были добавлены новые эпизоды, неизвестно, отмечают правозащитники.

Читайте также

«Быть честным и профессиональным журналистом, а не пропагандистом позорным — это уголовное преступление и экстремизм в путинской России!» Последние слова журналистов Сергея Карелина, Константина Габова и Артема Кригера, которых судят по делу об «участии» в ФБК

Читайте также

«Быть честным и профессиональным журналистом, а не пропагандистом позорным — это уголовное преступление и экстремизм в путинской России!» Последние слова журналистов Сергея Карелина, Константина Габова и Артема Кригера, которых судят по делу об «участии» в ФБК