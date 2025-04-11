В реку Гудзон близ Манхэттена упал вертолет. В результате крушения погибли топ-менеджер Siemens Агустин Эскобар и члены его семьи

Туристический вертолет Bell 206 L-4 упал в реку Гудзон у берегов Нью-Джерси в районе Хобокена, в результате чего погибли шесть человек, включая пилота, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на правоохранительные органы.

В результате крушения погибли руководитель испанского филиала концерна Siemens Агустин Эскобар и члены его семьи. В сети публикуют фотографию, сделанную перед полетом: на ней Эскобар запечатлен вместе с женой и тремя детьми. Семья собиралась на экскурсию над Нью-Йорком по популярному туристическому маршруту.

Вертолет упал в воду днем 10 апреля, около 15:17 по местному времени (22:17 по московскому времени), в это время служба 911 получила несколько звонков о крушении, сообщила комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш. Что стало причиной крушения, пока неизвестно. Момент падения вертолета попал на видео очевидцев.

В Нью-Йорке упал вертолет. Погиб топ-менеджер Siemens Meduza

Полицейские, прибывшие на место, извлекли из воды тела четырех погибших человек. Двух детей госпитализировали, после чего объявили погибшими, сообщил мэр Джерси-Сити Стивен Фулоп.

Вертолет принадлежал туристической компании New York Helicopter Charter. По данным CNN, вертолет взлетел с вертолетной площадки в центре Манхэттена в 14:59, сделал круг возле Статуи Свободы, а затем полетел вверх по реке Гудзон к мосту Джорджа Вашингтона. После моста вертолет повернул обратно на юг, после чего упал в воду недалеко от Нью-Джерси.

Вертолет Bell 206L-4 LongRanger IV, упавший в реку Гудзон, был построен в 2004 году и имел сертификат летной годности, выданный в 2016 году, который действовал до 2029 года, следует из данных Федерального управления гражданской авиации.

Соболезнования в связи с крушением вертолета выразили президент США Дональд Трамп и премьер-министр Испании Педро Санчес.