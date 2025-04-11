В реку Гудзон близ Манхэттена упал вертолет. В результате крушения погибли топ-менеджер Siemens Агустин Эскобар и члены его семьи
Туристический вертолет Bell 206 L-4 упал в реку Гудзон у берегов Нью-Джерси в районе Хобокена, в результате чего погибли шесть человек, включая пилота, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на правоохранительные органы.
В результате крушения погибли руководитель испанского филиала концерна Siemens Агустин Эскобар и члены его семьи. В сети публикуют фотографию, сделанную перед полетом: на ней Эскобар запечатлен вместе с женой и тремя детьми. Семья собиралась на экскурсию над Нью-Йорком по популярному туристическому маршруту.
Вертолет упал в воду днем 10 апреля, около 15:17 по местному времени (22:17 по московскому времени), в это время служба 911 получила несколько звонков о крушении, сообщила комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш. Что стало причиной крушения, пока неизвестно. Момент падения вертолета попал на видео очевидцев.
Полицейские, прибывшие на место, извлекли из воды тела четырех погибших человек. Двух детей госпитализировали, после чего объявили погибшими, сообщил мэр Джерси-Сити Стивен Фулоп.
Вертолет принадлежал туристической компании New York Helicopter Charter. По данным CNN, вертолет взлетел с вертолетной площадки в центре Манхэттена в 14:59, сделал круг возле Статуи Свободы, а затем полетел вверх по реке Гудзон к мосту Джорджа Вашингтона. После моста вертолет повернул обратно на юг, после чего упал в воду недалеко от Нью-Джерси.
Вертолет Bell 206L-4 LongRanger IV, упавший в реку Гудзон, был построен в 2004 году и имел сертификат летной годности, выданный в 2016 году, который действовал до 2029 года, следует из данных Федерального управления гражданской авиации.
Соболезнования в связи с крушением вертолета выразили президент США Дональд Трамп и премьер-министр Испании Педро Санчес.