Умер кинокритик Юрий Гладильщиков

Кинокритик Юрий Гладильщиков умер в возрасте 63 лет.

Архив Юрия Гладильщикова

О смерти Гладильщикова сообщила в телеграм-канале его дочь Анастасия.

7 апреля умер мой папа, кинокритик Юрий Гладильщиков. Он не хотел звать никого на похороны, поэтому мы с мамой сообщаем только сегодня.

Юрий Гладильщиков вел передачу «Кинопанорама», заведовал отделом искусства в «Литературной газете» с 1986 по 1991 год. Работал кинокритиком «Независимой газете», газете «Сегодня», журналах «Итоги», «Огонек», «Русский Newsweek», The New Times, газетах «Московские новости», «Известия» и «Ведомости». В 2008 году вышла его книга «Справочник грез. Путеводитель по новому кино. 240 лучших фильмов десятилетия».